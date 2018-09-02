Источник опроверг информацию об обстреле военного аэродрома Сирии израильскими ВВС

02.09.2018 07:58



Как сообщает сирийское информационное агентство САНА, ссылаясь на собственный источник в военном ведомстве, взрывы, которые приняли за ракетные удары ВВС Израиля по территории военного аэродрома "Меззе", расположенного под Дамаском, на самом деле произошли на военных складах недалеко от аэродрома, пишет РИА Новости. Источник категорически отрицает, что аэродром "Меззе" подвергся ракетному обстрелу.