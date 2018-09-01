Атомная подлодка США с ракетами «Томагавк» зашла в Средиземное море

01.09.2018 09:50



Ударная многоцелевая атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles прошла Гибралтарский пролив и зашла в Средиземное море, пишет РБК. Такая информация появилась на страницах издания Gibraltar Chronicle. По неофициальной информации на борту подлодки находятся ракеты «Томагавк».

Как сообщили в Министерстве обороны США, данная подводная лодка в этом районе совершает ранее запланированный визит технического характера.