США составили возможный список целей для нанесения ракетных ударов в Сирии

01.09.2018 09:07



Американские разведчики и военные эксперты составили предварительный список сирийских объектов с наличием химического оружия, по которым могут быть нанесены ракетные удары, если президент США Дональд Трамп примет решение атаковать Сирию, сообщают CNN многочисленные американские официальные лица.

Решение о ракетных ударах по Сирии не было принято, но один административный чиновник, который непосредственно знаком с нынешней ситуацией сказал CNN, что военные «могут очень быстро отреагировать», если правительственные войска Сирии начнут атаку с применением химического оружия, а собранные первоначальные разведданные дадут Пентагону возможность быстро принять необходимые меры.