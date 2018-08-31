Госдума перенесла время прощания с Иосифом Кобзоном

31.08.2018 23:57



На официальном сайте Государственной думы РФ появилась информация о переносе времени прощания с популярным певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, который скончался 30 августа, пишет РБК. Так, из-за того, что очень много людей хотят проститься с любимым артистом, церемония прощания пройдет не в 10:00, как это было запланировано ранее, а в 8:00 в Концертном зале им. П.И. Чайковского по адресу: Триумфальная площадь, д. 4.

Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа на 81-м году жизни из-за онкологического заболевания. Похоронят певца на Востряковском кладбище города Москвы. По предварительной информации, на похороны Кобзона может приехать президент России Владимир Путин.