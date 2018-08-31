Пробиотики могут навредить здоровью человека

31.08.2018 23:29



Считается , что бактерии, такие как лактобактерии и бифидобактерии, которые являются организмами, содержащимися в ферментированных продуктах, таких как йогурт и кимчи, делают наш кишечник более здоровым. Однако, новое исследование ученых из Университета Тафтса показало, что некоторые пробиотики могут ухудшить течение болезней и негативно повлиять на наше здоровье, пишет PopularScience.

Исследователи пытались найти новые методы лечения криптоспоридиоза, одной из основных причин диареи у младенцев, особенно в развивающемся мире, вызванной паразитом Cryptosporidium parvum. Эксперименты проведенные над лабораторными мышами показали, что животные получавшие пробиотические добавки имели больше паразитов, чем те мыши, которым их не давали. И хотя исследование было технически неудачным, оно показало важность тщательного тестирования пробиотиков до того, как они попадут к потребителю.

Как утверждает Джованни Уидмер, автор исследования и молекулярный биолог в школе ветеринарии Университета Тафтса, есть несколько основных бактериальных штаммов, которые распространены у многих людей, однако, большая часть кишечной флоры человека является результатом их диеты и окружающей среды и даже других привычек, таких, как физические упражнения. Поэтому способ, которым пробиотики будут влиять на кишечник, зависит от того, какие бактерии уже существуют у человека. Это затрудняет прогнозирование того, как употребление тех или иных пробиотических добавок скажется на здоровье человека.