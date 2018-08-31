Индийские ученые создали новый материал для предотвращения обледенения

31.08.2018 22:43



Новый материал, разработанный инженерами из Индийского института науки в Бенгалуру, который преобразует свет в тепло, может быть использован на самолетах, ветровых турбинах, крышах и морских нефтяных платформах, чтобы помочь бороться с нарастанием льда. Этот материал может уменьшить накопление льда на плоских крыльях и других поверхностях, чтобы уменьшить использование химических аэрозолей, приносящих вред экологии, пишет ScienceNews.

Материал имеет три слоя: верхнее покрытие из керамической металлической смеси, которое превращает входящий свет в тепловую энергию, средний слой алюминия, который распространяет это тепло по всему листу и пеноизоляционную базу. Он может получать энергию от солнечных лучей или светодиодов.

Обледенение поверхностей обычно включает в себя энергоемкие системы отопления или химические спреи, наносящие серьезный вред экологии. Путем использования света для таяния льда новый материал может обеспечить более устойчивое средство для предотвращения обледенения поверхностей.