В Кремле опровергли угрозы Владимира Путина в адрес Порошенко

31.08.2018 21:58



В Кремле ответили на заявление бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что во время одной из встреч "нормандской четверки" в 2015 году президент России Владимир Путин пообещал "раздавить" армию Украины, пишет Интерфакс. Об этом Олланд написал в своих мемуарах.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он не слышал от главы России подобной фразы. Песков подчеркнул, что присутствовал "практически на всех переговорах" четверки.