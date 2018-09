31.08.2018 21:25



Две дочери президента Украины Петра Порошенко Евгения и Александра будут учиться в университетах в Лондоне, пишет Газета.RU. Девушки стали абитуриентами University College London и University of the Arts in London, поступив на специальности «Экономика» и «Анимация». Обучение дочерей будет стоить украинскому лидеру порядка 1,5 млн гривен в год.