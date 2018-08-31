Украина может за 5 минут уничтожить любой флот, который войдет в Азовское море

31.08.2018 19:53



Депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что Украина сможет ликвидировать любые военные корабли, в том числе и ВМФ России, которые зайдут в акваторию Азовского моря, пишет РИА Новости. По его словам, для этого у страны есть необходимые силы и вооружение. Береза подчеркнул, что для сокрушения флота противника Украине понадобиться порядка 5-10 минут. Также, депутат считает, что уничтожать корабли в Азовском море можно и с помощью того вооружения, которое осталось на Украине со времен СССР.