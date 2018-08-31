Эрдоган рассчитывает получить российские С-400 как можно скорее

31.08.2018 14:05



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что Анкара рассчитывает на то, что российские ЗРК С-400 (зенитные ракетные системы) поступят в распоряжение страны как можно скорее, передает RT со ссылкой на Anadolu. Он подчеркнул, что у Турции есть потребность в российских ЗРК. «Договоренности по ним завершены. Надеемся, что мы их получим в максимально короткие сроки», — сказал Эрдоган.