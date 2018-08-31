На оборонном заводе в Нижегородской области высока вероятность второго взрыва

31.08.2018 13:15



Пожар, который возник в результате взрыва на территории оборонного завода им. Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область), потушить пока не удается, о чем ТАСС рассказал свой источник из правоохранительных органов. Более того, по словам собеседника, есть вероятность повторного взрыва.

Подтвердилась информация о том, что пожар занял площадь порядка 100 квадратных метров. Ему присвоен третий номер сложности.

Напомним, что, согласно последним данным, из-за взрыва погибло три человека. Еще четверо пострадали. О судьбе еще трех людей пока ничего неизвестно.