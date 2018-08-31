Крымские власти призывают США прекратить выступать в роли жандарма

31.08.2018 12:51



Крым обращается с призывом к США прекратить выступать в роли жандарма, перестать вмешиваться во внутренние дела России и не диктовать свои условия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Таким образом он прокомментировал обращение Госдепа США, призвавшего Россию «прекратить кошмарить международное судоходство» на территориях Азовского моря и Керченского пролива.