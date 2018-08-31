В СКР отвергли версию Польши о взрыве на борту самолета Качиньского

31.08.2018 11:40



У России больше нет вопросов по поводу причин, которые привели к крушению самолета под Смоленском, в котором летел Качиньский, передает РИА Новости со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко. Как она заявила, версия о взрыве, которую выдвинула польская сторона, не подтвердилась. Причем, как она отметила, эту версию также тщательно отрабатывали.

По словам Петренко, причиной трагедии стала совокупность факторов. В частности, ошибочные действия экипажа в сложившихся метеоусловиях сниженной видимости.