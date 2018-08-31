На похоронах Маккейна будет присутствовать его 106-летняя мать

31.08.2018 11:15



На похоронах американского сенатора Джона Маккейна будет присутствовать его мать Роберта, возраст которой 106 лет. Как передает РИА Новости, об этом в своем микроблоге Twitter рассказала журналистка NBC Андреа Митчелл. Она отметила, что женщина хорошо себя чувствует.

Напомним также, что 81-летний Джон Маккейн скончался от рака мозга. Страшный диагноз ему поставили примерно год назад. Лечиться он отказался из-за необратимости болезни. Перед смертью он буквально «расписал» сценарий своих похорон, завещав, чтобы одним из людей, кто понесет его гроб, был российский оппозиционер Кара-Мурза-младший.