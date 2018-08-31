Жителей Москвы экстренно предупреждают о грозе и сильном ветре

31.08.2018 09:31



Главное управление МЧС по российской столице экстренно предупреждает о грозе, которая сегодня ожидается в Москве, передает Газета.ру со ссылкой на официальный сайт ведомства. В сообщении говорится, что в первой половине дня в городе будет сохраняться гроза с дождем. Местами он будет очень сильным, также при грозе возможно усиление ветра до 14 м/с, говорится в сообщении. В связи с чем москвичам и гостям города рекомендуется не выходить на улицу и внимательно соблюдать правила безопасности.