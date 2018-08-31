Трамп планирует ввести пошлины против Китая на 200 миллиардов долларов

31.08.2018 08:54



Американский президент хочет ввести еще одну «порцию» пошлин на товары из Китая. В этот раз, как передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, речь идет уже о сумме в 200 миллиардов долларов. Изданию об этом сообщило шесть источников.

Шестого сентября заканчивается срок, который Трамп дал на сбор замечаний по поводу пошлин. После чего глава США собирается ввести целый ряд пошлин, который будет распространятся на достаточно большой список товаров, начиная от моноподов для селфи и заканчивая полупроводниковыми материалами.