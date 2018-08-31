Спецкомиссия изучает несколько версий появления микротрещины на «Союзе»

31.08.2018 08:31



Спецкомиссия, которая занимается исследованием причин появления микротрещины на космическом корабле «Союз МС-09», не исключает несколько версий. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал источник в ракетно-космической отрасли. По словам собеседника, в данный момент изучаются материалы, фото и видео, которые сделал экипаж станции. Пока что, как отметил источник, до конца не понятно, по какой причине могла образоваться трещина: «… Был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. Рассматриваются все версии».