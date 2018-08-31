Только ли гормоны влияют на подростковое поведение?

31.08.2018 07:34



Изменения, происходящие в подростковом возрасте, уже давно считаются результатом гормонов, которые развиваются в период полового созревания. Эти гормоны создают драматические физические изменения в подростковом возрасте и порождают приступ раздраженных родителей: «Это гормоны».

Но новые исследования ученых из Университета Буффало показывают, что поведение подростков не может быть обусловлено исключительно гормонами, а экологические и социальные факторы, такие как стресс и изоляция, играют важную роль в формировании их поведения. Результаты исследований показали, что социальный опыт подростков может быть настолько сильным, что происходит создание постоянных нейронных и гормональных изменений в мозге. Это увеличивает риск развития психических расстройств среди взрослых, включая депрессию, тревогу, злоупотребление психоактивными веществами и шизофрению.

«Люди начинают понимать, что отрочество - еще одно чувствительное время. Такие вещи, как стресс, социальная изоляция и употребление наркотиков, могут иметь большие долгосрочные последствия», - говорит Мэтью Пол, профессор психологии Университета Буффало.

Выводы исследователей имеют важные последствия для понимания эмоционального развития подростков и возникновения нарушений психического здоровья, пишет BrainFacts.org.