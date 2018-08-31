Россия проведет масштабные учения в Средиземном море

31.08.2018 06:44



Как сообщили в пресс-службе российского военного ведомства с 1 по 8 сентября в Средиземном море Россия проведет масштабные военные учения, пишет Интрефакс. Согласно опубликованному сообщению, в военном мероприятии примут участие Северный, Балтийский, Черноморский флоты, Каспийская флотилия и Воздушно-космические силы России. Это будут первые в современной российской истории военные учения, проведенные в Средиземном море.