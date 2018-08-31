Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб дыма высотой шесть километров
31.08.2018 06:41
Из вулкана Эбеко, который находится на Курилах (остров Парамушир), произошел выброс столба дыма, высота которого составила около шести километров. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко.
По словам специалиста, выбросы идут из нового жерла вулкана, который образовался всего год назад. Находиться около подножия вулканической горы опасно, так как в выбросах содержатся вредные вещества.
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А я поднимался на Эбеко 1991г, и купался в ручьях с горячей и холодной водой. Страшновато,когда долину жерла заполняет непроглядный туман...Интересно там... Конная дорога рельсовая, по которой японцы до война возили самородную серу, ещё была вполне различима, и какое то деревянное сооружение, полуразрушенное, ещё стояло на самом верху почти на краю жерла вулкана...