Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб дыма высотой шесть километров

31.08.2018 06:41



Из вулкана Эбеко, который находится на Курилах (остров Парамушир), произошел выброс столба дыма, высота которого составила около шести километров. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко.

По словам специалиста, выбросы идут из нового жерла вулкана, который образовался всего год назад. Находиться около подножия вулканической горы опасно, так как в выбросах содержатся вредные вещества.