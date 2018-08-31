Посольство РФ посоветовало США не поддерживать Украину, пиратствующую на Азовском море

31.08.2018 05:44



В посольстве РФ в США посоветовали американским коллегам прекратить пустые, бездоказательные обвинения России в нарушении международных прав, а заняться рассмотрением вопроса о притеснении российских граждан в США, которых похищают и сажают в американские тюрьмы по надуманным обвинениям, пишет ТАСС. Также, в посольстве посоветовали США прекратить поддерживать украинскую сторону, которая "пиратствует" в Азовском море (имеется в виду незаконный захват российского судна "Норд" и задержание траулера "Механик Погодин").

Данное заявление появилось на официальном сайте посольства России в США в ответ на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, обвинившей Россию в нарушении международных норм навигации и незаконном досмотре украинских судов в Азовском море.