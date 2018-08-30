Москва жестко предупредила Запад о недопустимости провокаций в Идлибе

30.08.2018 23:15



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад готовит провокацию, чтобы препятствовать антитеррористической операции правительственных сил Сирии в Идлибе, пишет ТАСС. Такое заявление глава МИД РФ сделал после проведенных переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. Лавров подчеркнул, что Россия жестко и четко предупредила западных коллег о недопустимости подобных действий.