На космическом корабле «Союз» образовалась микротрещина

30.08.2018 23:01



На российском корабле «Союз МС», который пристыкован к МКС образовалась микротрещина. Однако, как передает РИА Новости, в НАСА заявили, что это не представляет никакой угрозы для безопасности экипажа. Все системы работают в стабильном режиме.

Что касается причины утечки, то она объясняется микроотверстием, диаметр которого составляет примерно два миллиметра, в верхней ступени российского корабля «Союз МС», который пристыкован к модулю «Рассвет» российской части станции.