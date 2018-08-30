YouTube Music составил рейтинг самых популярных песен лета

30.08.2018 22:21



Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых популярных летних хитов, составленный YouTube Music, на основе количества набранных клипом просмотров, пишет ТАСС. Так, первую строчку рейтинга занял клип на композицию Girl Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B. В съемках видео приняли участие многие знаменитости, включая израильскую актрису Галь Гадот. Композиции Te Bote (Remix) рэперов Nio Garcia, Darell и Casper и Ddu-du Ddu-du группы Blackpink из Южной Кореи заняли второе и третье места в рейтинге соответственно.