Инсулин дает дополнительный импульс иммунной системе

30.08.2018 20:30



Ученые из Университета штата Торонто заявили, что инсулин может стать стимулом для иммунной системы человека, улучшая ее способность бороться с инфекцией, пишет EurekAlert.

Так, согласно проведенным исследованиям, инсулин активирует реакцию Т-клеток в иммунной системе, чтобы получить быстрый и эффективный иммунный ответ и защитить организм от инфицированных клеток или микробов.

"Цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить, как инсулин регулирует функцию Т-клеток и что заставляет Т-клетки перестать реагировать на инсулин", - говорит ведущий автор исследования доктор Сью Цай. "Т-клетки играют ключевую роль в самозащите от инфекций. Если мы сможем понять их на клеточном уровне, это даст нам наилучшую возможность найти новые пути для новых методов лечения".

Также, по ее слова, в будущем, результаты этого исследования могу помочь либо повысить иммунный ответ, например, на введение вакцин, либо ослабить его для лечения воспалительных заболеваний, таких как артрит, язвенный колит или болезнь Крона.