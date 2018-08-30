Лукашенко выразил соболезнования Валентине Матвиенко в связи со смертью супруга

30.08.2018 19:20



Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко, во время телефонного разговора президент лично выразил соболезнования члену Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко в связи с потерей супруга, пишет РИА Новости. Также, белорусский лидер передал слова поддержки семье Владимира Матвиенко. Как сообщалось ранее, супруг Валентины Матвиенко скончался после продолжительной болезни.