Скончался актер Сергей Таланов, сыгравший в сериалах «Глухарь» и «Кадетство»

30.08.2018 14:19



Ушел из жизни заслуженный артист РФ, актер и ветеран КВН 57-летний Сергей Таланов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение его друга Владимира Каргопольцева.

Зрителям Сергей Таланов известен по своим ролям в известных сериалах «Глухарь» и «Кадетство». Кроме этого, актер, у которого было великолепное чувство юмора, принимал участие в таких проектах как: «33 квадратных метра» и «Фитиль». Кроме этого, он был актером Театра клоунады Терезы Дуровой.

Прощание с Сергеем Талановым пройдет в российской столице 31 августа, в 11-30, по адресу: ул. Маршала Тимошенко д.25.