Дмитрий Песков считает странным рейтинг Forbes о влиятельных россиянах

30.08.2018 14:12



Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков рассказал о своем отношении к рейтингу самых влиятельных россиян, который представил Forbes. К слову говоря, в списке оказался и он сам. В беседе с представителями СМИ официальный представитель Кремля заявил, что не нужно быть провидцем, чтобы поставить президента РФ на первую строчку рейтинга.

По словам Пескова, в Кремле уже ознакомились с этим рейтингом. «Честно говоря, ничего нельзя сказать. Непонятно, какие критерии, на чем основывались», — добавил он.