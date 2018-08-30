Дмитрий Медведев заявил, что отмена внутреннего роуминга – это большая победа

30.08.2018 13:25



Глава российского правительства Дмитрий Медведев во время заседания Кабмина заявил, что предстоящая отмена внутреннего роуминга мобильными операторами – это большая победа, передает РИА Новости. «В этом году мобильные операторы, наконец, отменят внутренний роуминг. Это большая победа», - сказал премьер-министр. Добавив, что теперь больше не будет переплат за мобильную связь в поездках по территории России.