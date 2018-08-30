Учения НАТО в Норвегии носят антироссийский характер, заявили в МИД

30.08.2018 12:55



Учения НАТО, которые запланированы в Северной Атлантике и Норвегии на осень этого года, имеют четкий антироссийский характер. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что около границ нашей страны все чаще и больше проходят масштабные учения. Что касается этих боевых учений альянса, то они станут крупнейшими за последние 16 лет.