Киев советует украинцам забрать своих родственников из России на Украину
30.08.2018 11:52
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что жители страны, которые имеют в России родственников, могут привезти их на Украину, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал. Так он ответил на вопрос о том, что делать тем украинцам, у кого близкие люди живут в соседней стране. Объясняя свое «предложение», Омелян отметил, что на Украине «лучше экология и безопасность».
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а еще они свои пенсии получающие в России смогут потратить на Вукраине .. пы/сы а что же этот министр не предлагает всем гражданам желающим переехать в самостийную и незалежную поменять гражданство и отказаться от Российских пенсий хитрожопый наверное ...а про безопасность ..нех*уя убивать мирных граждан в Донецкой и Луганской Республиках ...тогда и перевозить никого не надо будет ..кроме трупов молодых и глупых ура патриотов из ВСУ и прочих куй знает каких секторов