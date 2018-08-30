Киев советует украинцам забрать своих родственников из России на Украину

30.08.2018 11:52



Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что жители страны, которые имеют в России родственников, могут привезти их на Украину, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал. Так он ответил на вопрос о том, что делать тем украинцам, у кого близкие люди живут в соседней стране. Объясняя свое «предложение», Омелян отметил, что на Украине «лучше экология и безопасность».