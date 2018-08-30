Посол России предостерегает Госдеп США от агрессии против Сирии

30.08.2018 11:12



Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал о том, что он предостерег представителей американского Госдепа от агрессии против Сирии, заявив, что эти действия являются «безосновательными и незаконными», передает РИА Новости. Комментируя встречу с дипломатами, Антонов заявил: «Очередное обострение в Сирии не отвечает чьим-либо национальным интересам». Добавив, что от этого в выигрыше останутся только террористы.