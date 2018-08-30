Обнародовано видео испытаний новой российской противоракеты, характеристики которой засекречены

30.08.2018 10:38



Министерство обороны обнародовало видеозапись, на которой запечатлено, как проходили испытания новой российской противоракеты, передает РИА Новости.

Напомним, что пуск ракеты, которая не имеет аналогов в мире, прошел на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Как информирует министерство, успешно и с заданной точностью она поразила условную цель. Отмечается, что на данный момент о ракете практически ничего не известно. Так, информация о ее скорости, дальности полета и даже внешнем виде является секретной.