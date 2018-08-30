Путин – самый влиятельный россиянин по версии Forbes

30.08.2018 10:10



Российская версия издания Forbes представила рейтинг топ-100 самых влиятельных россиян, передает Газета.ру. Первую строчку занимает российский лидер Владимир Путин. Как сообщает издание, лидером рейтинга он стал «автоматически», поскольку президент занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира, но уже по версии американского Forbes.

В первой пятерке самых влиятельных россиян оказались председатели правления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, а также глава правительства Дмитрий Медведев.