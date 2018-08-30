Конгрессмены США требуют ввести санкции против чиновников Китая

30.08.2018 09:09



Ряд сенаторов США, представленные двумя партиями, написали коллективные письма госсекретарю и министру финансов страны. В них они выдвинули требования: ввести санкции против чиновников Китая, которые отвечают «за притеснение мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР».

Как передает Интерфакс, об этом в своем микроблоге Twitter заявил сенатор Марко Рубио. Он уточнил, что предложение сенаторов состоит в том, чтобы применить против официальных лиц Китая Акт Магнитского и произвести заморозку счетов. Кроме этого они предлагают запретить им въезд на территорию США.