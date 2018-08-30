Стоимость нефти Brent поднялась до $77,3 за баррель

30.08.2018 08:44



Стоимость нефти элитных марок увеличивается на торгах на фоне недавних сообщений о сокращении нефтяных запасов в США. Как отмечает Интерфакс со ссылкой на Wall Street Journal, стоимость нефти Brent находится в непосредственной близости к максимуму за два месяца.

Стоимость фьючерсов октября нефти Brent на бирже Лондона ICE Futures утром в четверг поднялась на 0,22%, до отметки $77,31 за баррель. Фьючерсы октября нефти WTI на торгах NYMEX выросли на 0,22%, до уровня $69,66 за баррель.