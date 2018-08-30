США не сможет спастись от российского оружия, считают в Пентагоне

30.08.2018 08:24



Если начнется война, то территорию США нельзя будет спасти от российского и китайского оружия. Как передает РИА Новости со ссылкой на Military Times, с таким заявлением выступил глава Северного командования ВС США и Командования ВКО Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси. «… Есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории», — подчеркнул он, выступая на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.