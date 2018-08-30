Кудрин признал наличие коррупции в стране
30.08.2018 06:40
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал оправданным народное мнение о том, что в стране распространена коррупция и воровство государственных финансов. Об этом он заявил в интервью изданию Коммерсант. По словам Кудрина, в какой-то степени в этом виновата и Счетная палата, которая не смогла создать необходимые институты, которые смогли бы пресечь воровство.
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Кудрин в бытность свою министра финансов РФ в год, когда у нас была огромная выручка от продажи нефти, купил на 2 млрд долл бюджетных средств государственные облигации США с доходом в 2% годовых. Т..е.подарил 2 млрд долл бюджету США. Потом Путин его снял и Кудрин влился в ряды оппозиции. Добился, чтобы его назначили главой счетной палаты. Теоретически он должен был выявить воровство средств во внебюджетных фондах, прежде всего, в пенсионном фонде, который разворован до нельзя. Но никакой информации об этом от Кудрина не поступало. Он это дело прикрыл, а те, кого он прикрыл, инициировали пенсионную реформу, да так, чтобы все сегодняшние будущие пенсионеры не смогли спросить денег с этого фонда как можно дольше. Кудрина надо было посадить за то, что он "подарил" 2 млрд долл из нашего бюджета бюджету США, да обнародовать, сколько он от этой суммы получил в качяестве вознаграждения. Но, об этом проамериканские опозиционные СМИ "молчат в тряпочку".