Кудрин признал наличие коррупции в стране

30.08.2018 06:40



Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал оправданным народное мнение о том, что в стране распространена коррупция и воровство государственных финансов. Об этом он заявил в интервью изданию Коммерсант. По словам Кудрина, в какой-то степени в этом виновата и Счетная палата, которая не смогла создать необходимые институты, которые смогли бы пресечь воровство.