Михаил Ходорковский закрыл ​"Центр управления расследованиями"

30.08.2018 05:54



"Центр управления расследованиями" прекратил свое существование. Об этом сообщил главный инвестор Центра Михаил Ходорковский, пишет РБК. По его словам, ЦУР прекратил работу из-за смерти военного корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева в ЦАР 30 июля текущего года. Ходорковский подчеркнул, что частично, в смерти российских журналистов виноваты он сам и продюсерская группа ЦУР, так как они организовали поездку журналистов.