Дочери президента Украины Петра Порошенко не поступили ни в один из вузов страны

30.08.2018 05:42



Александра и Евгения Порошенко, дочери президента Украины, не зачислены ни в один из вузов страны, пишет РИА Новости. В этом году девушки закончили Concord College, после чего вернулись на Украину, однако их фамилии не удалось найти среди украинских абитуриентов. Скорее всего, дочери украинского лидера вернуться в Англию, где продолжат обучение в Лондонской школе экономики или будут учиться в одном из вузов Европы.