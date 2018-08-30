Дочери президента Украины Петра Порошенко не поступили ни в один из вузов страны
30.08.2018 05:42
Александра и Евгения Порошенко, дочери президента Украины, не зачислены ни в один из вузов страны, пишет РИА Новости. В этом году девушки закончили Concord College, после чего вернулись на Украину, однако их фамилии не удалось найти среди украинских абитуриентов. Скорее всего, дочери украинского лидера вернуться в Англию, где продолжат обучение в Лондонской школе экономики или будут учиться в одном из вузов Европы.
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интересно а что так напугало его дочку(на снимке справа )что у нее такие большие и круглые глаза..подозреваю что боится что ее на Вукраине доучиваться заставят да и ее мамы с братиком тоже вид какой то зашуганный вон как они за ручки держатся ..с чего бы это