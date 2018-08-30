Стволовые клетки могут помочь в лечении рака головного мозга

30.08.2018 05:32



Ученые из Университета Северной Каролины, Линебергерского комплексного онкологического центра и Школы фармакологии им. Эшельмана сообщили о результатах исследований, которые показывают, как стволовые клетки, созданные из клеток кожи человека, могут отслеживать и доставлять лекарство для уничтожения клеток медуллобластомы, оставшихся после операции, пишет ScienceDaily.

Доцент Университета Северной Каролины Шон Хингтген и его команда перепрограммировали клетки кожи в стволовые клетки, а затем генетически модифицировали их для производства вещества, которое становится токсичным для раковых клеток при воздействии определенного лекарственного препарата. Этот подход обещает сократить побочные эффекты и помочь больным детям с медуллобластомой. Более 70% пациентов со средним уровнем риска живут пять лет при стандартном лечении, но не все пациенты отвечают на лечение. Также оно может вызывать длительные неврологические побочные эффекты.

«Дети с медуллобластомой получают химиотерапию и радиацию, которая может быть очень токсичной для развивающегося мозга», - сказал Хингтген. «Если бы мы могли использовать эту стратегию, чтобы устранить или уменьшить количество химиотерапии или радиации, которую получают пациенты, это могло бы дать преимущества для лечения и улучшить качество жизни пациентов».