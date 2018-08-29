Компания Acer представила "самый легкий" и "самый тонкий" ноутбуки

29.08.2018 23:24



Компания Acer представила "самый тонкий" и "самый легкий" в мире ноутбуки, пишет РЕН-ТВ. Ими стали новые разработки компании. Так, 15-дюймовый ноутбук Swift 5, вес которого всего 990 граммов, стал "самым легким" из всех существующих в мире, а новый ноутбук Swift 7, толщина которого не превышает 10 мм, компания назвала "самым тонким". Технические характеристики новинок пока не раскрываются, однако, стало известно, что ноутбук Swift 5 поступит в продажу на территории ЕС в ноябре текущего года и будет стоить более тысячи евро.