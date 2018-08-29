Вашингтон не хочет ссориться с Москвой из-за новых санкций

29.08.2018 22:42



Государственный секретарь Майк Помпео пытается достичь договоренности с Россией до того, как истечет крайний срок для введения новых санкций против России за якобы отравление бывшего российского шпиона Серегя Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, пишет The Washington Post ссылаясь на дипломатов, знакомых с ситуацией. Данный поступок демонстрирует стремление президента США Дональда Трампа начать конструктивный диалог с Москвой и остановить санкционный механизм, который Кремль осудил как разрушительный для двусторонних отношений России и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился встретиться с Помпео и попросил, чтобы обе стороны обсудили еще три темы, представляющие интерес для Москвы: контроль над вооружениями; создание делового совета для содействия торговле между двумя странами; и обмен российскими и американскими учеными и учеными-аналитиками. Эти инициативы были давними целями президента России Владимира Путина.