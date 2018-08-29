Яндекс обжалует решение о блокировке из-за пиратского контента

29.08.2018 22:20



Яндекс собирается обжаловать решение Московского городского суда, который ввел ограничительные меры и потребовал у Роскомнадзора заблокировать "Яндекс.Видео" из-за пиратского видеоконтента, который появляется в поисковике, пишет Интерфакс.

В Роскомнадзоре заявили, что данные действия Яндекса не станут основанием для отмены блокировки "Яндекс.Видео". Тем не менее ведомство готово выступить посредником на досудебных переговорах между представителями Яндекса и правообладателями, которые подали иск к компании о нелегальной трансляции принадлежащего им контента.