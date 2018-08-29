На Украине подготовили санкционный список из-за строительства Крымкского моста

29.08.2018 21:08



В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработали санкционный список против тех российских компаний, которые участвовали в возведении Крымского моста через Керченский пролив, пишет РБК. Так, согласно новому списку, санкционные ограничения будут введены в отношении компаний«Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», «Портгидробут» и других. Всего в списке присутствуют 19 российских предприятий.