На Московском автосалоне представили автомобили Aurus Senat

29.08.2018 20:26



В первый день работы Московского автосалона предприятие "НАМИ", являющееся разработчиком автомобилей проекта "Кортеж", представило новые модели седан и лимузин Aurus Senat, пишет ТАСС. Общественность сможет ознакомится с данными автомобилями уже 31 августа.

Компания планирует начать продажи автомобилей Aurus с начала 2019 года. Их стоимость пока не уточняется, но разработчики планируют, что данные автомобили будут конкурировать с премиум-моделями мировых производителей, таких как Mercedes, Porsche и т. д.