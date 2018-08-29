Порошенко посетил украинку, у которой на холодильнике висит российский флаг
29.08.2018 20:03
В сети активно обсуждают видео, размещенное на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook, снятое во время его посещения жительницы города Авдеевка в Донецке, пишет РИА Новости. На видео видно, что в квартире у женщины на холодильнике висит фотография ее внука в фуражке, на которой написано "Тихоокеанский флот", и магнит с российским флагом. Президент посетил местную жительницу во время мероприятий, посвященных открытию газопровода, который соединит поселок Очеретино с Авдеевкой.
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а как это прокомментируют депутаты Рады и начальник охраны пердизента Парашенка.. хотя его снимут наверное (начальника охраны) с должности и трудоустроят простым ВОХРом на какой нибудь цементный завод ..или птицефабрику ..кур-несушек сторожить Гы Гы Гыыы пы/сы а педризент Парашенок ведь еще и подарок хозяйке квартиры подарил