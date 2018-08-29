Порошенко посетил украинку, у которой на холодильнике висит российский флаг

29.08.2018 20:03



В сети активно обсуждают видео, размещенное на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook, снятое во время его посещения жительницы города Авдеевка в Донецке, пишет РИА Новости. На видео видно, что в квартире у женщины на холодильнике висит фотография ее внука в фуражке, на которой написано "Тихоокеанский флот", и магнит с российским флагом. Президент посетил местную жительницу во время мероприятий, посвященных открытию газопровода, который соединит поселок Очеретино с Авдеевкой.