В ГД заявили, что обвинения Порошенко в адрес России – это мания и фобия

29.08.2018 13:58



Обвинения, которые выдвигает украинский глава Петр Порошенко в адрес России по поводу вмешательства в выборы – это, по сути, его мания и фобия. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, у Порошенко сложилась привычка постоянно озираться по сторонам. «…Украинский президент тревожно осматривается — не Россия ли рядом, не она ли стоит за спиной?», - сказал Бальбек. Отметив, что, возможно, в другой стране человека, у которого есть такая мания, давно бы изолировали от общества.