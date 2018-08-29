Путин: оппозиция будет использовать пенсионную ситуацию для саморекламы
В своем обращении к гражданам России президент России Владимир Путин отметил, что он понимает, что изменения в пенсионной системе, особенно те, которые связанны с повышением пенсионного возраста, волнуют, тревожат людей. В этом плане, как считает российский лидер, ситуацией будут пользоваться все политические силы.
«… Прежде всего, конечно, оппозиционные, будут использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций. Это неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе. Тем не менее, я просил Правительство самым серьезным образом изучить и использовать все прозвучавшие конструктивные предложения, в том числе и от оппозиции», - добавил глава России.
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В свете событий последних нескольких месяцев я перечислю только те что знаю сам , 1.Повышение стоимости ГСМ , хотя наша страна долеко не на последнем месте по добычи нефти . 2. Повышение пенсионного возраста , и НДС . 3.Контроль зап средствами граждан так называемая борьба с черным налом . Блокировка банковских карт при поступлении на счёт средств из вне. Так называемая борьба с неофициальным заработком. Всё это и многое другое этот список далеко неполный ослабели позиции партии единой России и лично Путина В.В. среди населения . Я уверен без сомнения и в этом меня поддержат многие, что победа в грядущих выборах партии Единая Россия НЕ возможна без фальсификации и подтосовки избирательных белютений. Хочется лично пообщаться Владимиром Владимировичем и спросить он действительно верит что в стране средняя З/П 60т.р. и все довольны, вы тратите миллиарды на армию зажиревших депутатов ,а в бюджете нет денег спасти смертельно больного ребёнка которому на лечение собирают всей страной кроме депутатов. Народ не быдло ,одумайтесь ведь даже у меня у человека который ни когда не интересовался политикой не хватает терпения и таких уже миллионы. Люди будут голосовать за кого угодно но не за единоросов , а вот в честности этих выборов сомневаются все !!!!!