Путин: оппозиция будет использовать пенсионную ситуацию для саморекламы

29.08.2018 13:16



В своем обращении к гражданам России президент России Владимир Путин отметил, что он понимает, что изменения в пенсионной системе, особенно те, которые связанны с повышением пенсионного возраста, волнуют, тревожат людей. В этом плане, как считает российский лидер, ситуацией будут пользоваться все политические силы.

«… Прежде всего, конечно, оппозиционные, будут использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций. Это неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе. Тем не менее, я просил Правительство самым серьезным образом изучить и использовать все прозвучавшие конструктивные предложения, в том числе и от оппозиции», - добавил глава России.