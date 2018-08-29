Владимир Путин предлагает удвоить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста

29.08.2018 13:04



В рамках телеобращения к россиянам по поводу пенсионной реформы, президент России Владимир Путин предложил, начиная с 2019 года в два раза увеличить пособие по безработице для граждан РФ предпенсионного возраста. Комментируя это предложение, российский лидер сказал следующее:

«Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза - с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года - и установить период такой выплаты в один год».